Nowy sondaż poparcia dla partii. Żelazny wynik PiS-u i zaskakujący powrót na podium

romas1962 godzinę temu

Czas na lewice. Tych oszolomow z Pis trzeba odstawic od koryta bo inaczej juz nie dlugo obudzimy sie w Bialorusi i sami sobie bedziemy winni. To lewica z zalozenia powinna zadbac o zwyklych ludzi. A prawica u nas kojarzy sie z zamordyzmem jak przed druga wojna swiatowa gdzie wtedy zwykly czlowiek byl traktowany jak bydlo. Trzeba zeby co niektorzy poczytali historii. A to sa dzisiejsi bohaterowie Prawicy z sanacyjnej polski,ktorzy po trzech dniach od wybuchu wojny juz byli na granicy z Rumunia naczele z Rydzem Smiglym ktory byl glownym dowodza Polskigo Wojska. Zdrajca opuscil swoich zolnierzy i uciekl z pola walki. To sa min. Bohaterowie dzisiejszej Prawicy.