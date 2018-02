Nie wezwał wojska po nawałnicach, dostał sporą nagrodę. Rząd PiS docenił swoich wojewodów

zielonyludek 3 godziny temu Oceniono 18 razy 14

Wojewoda pomorski Krzysztof Drelich to karykatura urzędnika państwowego.

Jego działalność sprowadza się do składania kwiatow pod kolejnymi tablicami ki czci Lecha Kaczyńskiego, do przyznawania orderów jedynie słusznym bojownikom z PISu oraz do wszczynania kłótni z administracją lokalną.