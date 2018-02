"Rujnowanie wizerunku Polski pod dyktando Kremla". Jest projekt zmian w ustawie o IPN

hen-live 3 godziny temu Oceniono 10 razy 6

Wyraźnie widac że Kaczyński z PiS i Orban ze swoją partią są kukiełkami w rękach Putina i jego służb. Ich polityka jeast całkowicie na rękę Kremla. Jeśli wychodzą teraz na jaw matactwa i ingerencje służb rosyjskich czy to w USA,czy w Anglii lub w Katalonii to z jakiej niby racji Putin nie miałby mieszac w Polsce.Dobrze że przynajmniej Macierewicze odsunęli od wojaka ale sprzątanie po tym świrze nie będzie łatwe. Wydaje się też coraz pewniejsze że PiS nie doszedł by do władzy bez pomocy służb sowieckich.