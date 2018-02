Brytyjski dziennik o chciwych polskich kolaborantach i słowach Morawieckiego z Monachium

ggchmiel wczoraj Oceniono 44 razy 28

Nie wdając się w to kto ma rację w tym sporze (to zależy nie od wiedzy ale od wrażliwości), na pewno trzeba ten kompromitujący spektakl szkodzący Polsce zakończyć. Prezes Wolski powinien jak najszybciej wydać polecenie mgr Przyłębskiej by uznała newralgiczne zapisy ustawy za niekonstytucyjne a jako wyrazy ubolewania nakazać p. Morawieckiemu wywalić głupiego Jakiego, który tę ustawę sprokurował z funkcji wiceministra (będzie to także z korzyścią dla fatalnej jakości stanowienia i praktyki prawa). Może zakończy to coraz idiotyczniejsze i bardziej Polskę pogrążające tłumaczenia co autor miał na myśli...