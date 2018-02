Adamowicz wykiwał Schetynę. W PO ogień i furia, a prezydent Gdańska tłumaczy się popularnością

sailor2016 3 godziny temu Oceniono 11 razy 7

Jak ktoś kto mieszka w Gdańsku to wie ile się w mieście ostatnimi laty zmieniło i na pewno w dużej mierze jest to zasługa Adamowicza. Niemniej jednak wielu ludzi wie ile Adamowicz narobił przekrętów wraz z rodzinką i powinien mieć troszkę przyzwoitości i zwinąć żagle. Gdyż jego start w wyborach to pewna wygrana w Gdańsku piSS.