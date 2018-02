Olszewski o sporze z Izraelem. Poucza wiceministra Jakiego. "Komuś coś się pomyliło"

srv14 3 godziny temu Oceniono 32 razy 32

A na dodatek jakie ma predyspozycje i wiedzę poseł Jaki. Jest to złote dziecko innego gościa będącego alfą i omegą wśród popaprańców z szeroko rozumianej ponoć polskiej "prawicy". Takich dwóch mgr jako oni na wieki odmienią pozycję Polski na świecie także wnuki nasze będą próbować to jakoś naprawić.Dobrze mu było w dresach to powinien wziąć się za uprawianie joggingu i nikomu by to nie przeszkadzało albo dalej siedzieć z kumplami przed blokiem