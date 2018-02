IPN o konfidentach w gettach. "Żadna narodowość nie chroni zbrodniarzy i donosicieli"

szoszan 3 godziny temu Oceniono 20 razy 10

Ło matko!

Można tylko zakląć albo jęczeć z bezradności jak się czyta takue produkty IPN...Za co płacimy podatki na tych politycznych ideologów ukrytych w IPN pod ksywą historyk czy prokurator?

"Rzeczpospolita Polska pozostała zadeklarowanym wrogiem Rzeszy Niemieckiej - jej władze nigdy nie dopuściły nawet myśli o udziale w jakiejkolwiek formie kolaboracji z narodowo-socjalistyczną potęgą".

Jakie władze???Kanapowy Rząd na uchodźstwie w Londynie będący na garnuszku Brytyjczyków?W dodatku do którego dowódca AK i polityk Stefan Grot- Rowecki pisał,żeby ów Rząd przestał się tak angażować w sprawy ochrony Żydów,bo wywołuje to wśród ludności polskiej i ruchu oporu irytację i odwrotne do zamierzonych efekty"?No litości...

Poza tym ani ocaleni z Szoah,ani ich rodziny,ani Izrael nie potrzebuje od polskiego rządu czy instytucji mu podległych poraz 50ty usłyszeć,że byli najbardziej dyskryminowanym,zwalczanym czy eksterminowanym narodem w czasie II wojny.Oni to wiedzą od 80 lat!!I są o ty wystarczająco przekonani.

Może niech IPN przekona o tym Jarosława Kaczyńskiego,premiera partię PiS i ich ONRwskich sympatyków i wyborców.