PiS nie rezygnuje z obietnicy Macierewicza. Generał Jaruzelski ma być zdegradowany

A kiedy odbiorą medal Misiewiczowi?

Jaruzelski nie był zdecydowanie z mojej bajki ale degradacja to po prostu skandal.

To co robi PiS to po prostu czysty6 bolszewizm - odbiera prawa nabyte, najszlachetniejszych ludzi (Bartoszewski) potrafi zmieszać z błotem kreuje na bohaterów często jakieś mętne typy a nawet często zbrodniarzy - szkoda wymieniać dalej.

Po prostu zgroza. Mam nadzieję, że sprawcy tego wszystkiego za to bekną.

A Antoni to wśród tej bandy jołopów chyba prowadzi