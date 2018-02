"Ustawa o IPN jest zła. Dlaczego nie przekonała pani prezydenta do weta? - Napisałam mu SMS-a"

Premier Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu. Tematem była sobotnia wypowiedź polskiego premiera podczas międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

Szef polskiego rządu, odpowiedział na pytanie izraelskiego dziennikarza, który oświadczył, że "wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy" , czy za mówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Mateusz Morawiecki zaprzeczył. - Nie będzie to karane, nie zostanie to uznane za przestępstwo, by powiedzieć, że byli 'polscy sprawcy', tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy - odparł premier.

Zdaniem premiera Izraela uwagi, które zostały wypowiedziane w Monachium, są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu z działaniami Żydów. Netanjahu powiedział także, że "przeinaczenia dotyczącego Polski nie da się skorygować za pomocą innego przeinaczenia".

Zofia Romaszewska w rozmowie w RMF FM zwraca uwagę, że sprawa sporu z Izraelem o ustawę o IPN jest skomplikowana i nie da się jej łatwo załatwić.

- Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, dlatego że my jako główne miejsce, w którym Niemcy założyli sobie rzeczywiście cywilizowane i wspaniałe fabryki śmierci, to muszę powiedzieć, że taka sytuacja, w której rzeczywiście tak kulturalny naród, w taki sposób zlikwidował tyle milionów ludzi i że na zakończenie - ponieważ odbywało się to terenach Polski, gdzie rzeczywiście Żydów mieszkało najwięcej - my dostajemy baty - podkreśla Romaszewska, komentując słowa Morawieckiego z Monachium.

Według doradcy Andrzeja Dudy należy przede wszystkim naprawić złą ustawę o IPN.

- Powinniśmy po pierwsze naprawić tą zupełnie niebywałą ustawę - mówi Romaszewska, która nie dawno nazwała nowele o IPN "idiotyczną". Jak tłumaczy Romaszewska, szkoda, że w ustawie nie napisano wprost, by nas nie nazywano sprawcami Holokaustu.

"Nie napisano, że nie wolno używać sformułowania 'polskie obozy śmierci'"

- Szkoda, że tego nie napisano, bo to nie jest napisane w tej ustawie. Nie napisano, że nie wolno używać sformułowania "polskie obozy śmierci", "polskie obozy koncentracyjne", że nie wolno nas nazywać sprawcami Holokaustu. Tak to nie zostało napisane, tylko na około. A za to wolno różne rzeczy pisać, być może i takie, które właśnie wymieniłam, jeżeli się napisze, że to jest praca naukowa, albo dzieło artystyczne - przekonuje doradca prezydenta.

Skoro ta ustawa jest tak zła, skoro jest tak idiotyczna - pyta Robert Mazurek, prowadzący wywiad w RMF FM - to dlaczego nie przekonała pani prezydenta do tego, by ją zawetował?

"Napisałam mu SMS-a. Nic innego zrobić nie można było przecież"

- W zasadzie ja uważam, że jeżeli można powiedzieć, że go w ogóle do czegoś przekonałam, bo o tym nie wiem, czy przekonałam, czy nie... Napisałam mu SMS-a, to nic innego zrobić nie można było przecież - przyznaje Zofia Romaszewska.

- Można było nie podpisywać i wysyłać do Trybunału, można było w ogóle zawetować - podpowiada prowadzący audycję.

- Nie, myślę, że nie można było, dlatego że w tym momencie by się okazało, że prezydent jest zwolennikiem tego, żeby obrażano Naród Polski, tak że pan prezydent, który nas wszystkich reprezentuje, nie może sobie na to pozwolić - ocenia Romaszewska.

Ustawę o IPN Sejm przyjął 26 stycznia. Spotkała się ona z gwałtownym sprzeciwem władz Izraela, Ukrainy, a także krytyką amerykańskiego Departamentu Stanu. Krytycy ustawy twierdzą, że dokonuje ona rewizji historii, uniemożliwia dawanie świadectw przez osoby ocalałe z Holocaustu oraz ogranicza wolność badań naukowych.

Zdaniem strony polskiej krytyka ta wynika z niezrozumienia zapisów ustawy. Nowela zakłada, że każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".