Kuzynka "rosyjskiego łącznika" kreśli powiązania z mafią. W sieci kontaktów b. wiceminister PiS

Ewa Domżała jest krewną Jacka Kotasa. Nazwisko Kotasa z kolei pojawiało się przy okazji kontrowersji wokół Antoniego Macierewicza. Był wiceministrem obrony w rządzie PiS w 2007 roku. Później został ochrzczony przez media "rosyjskim łącznikiem" (określenia jako pierwszy użył warszawski aktywista Jan Śpiewak, za co Kotas wytoczył mu sprawę).

Wiceminister obrony Jacek Kotas. Zdjęcie z maja 2007 roku Fot. Dariusz Gorajski

"Fakt" opisywał, że w 2007 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, kierowana wówczas przez Antoniego Macierewicza, udzieliła Kotasowi zgody na dostęp do tajemnic państwowych. Dziennikarze "Faktu" pisali, że Kotas - jako prezes w Grupie Radius - miał mieć powiązania biznesowe z osobą, która robiła interesy w Rosji z oficerami KGB i mafią. Sam Kotas zaprzeczał. Portal tvp.info opisywał z kolei, że Macierewicz był przeciwny nadaniu Kotasowi dostępów, a za tę decyzję jest odpowiedzialny Radosław Sikorski.

Teraz kuzynka Kotasa i współwłaścicielka Radiusa w wywiadzie mówi możliwych o rosyjskich znajomościach Kotasa z mafią sołncewskich. Kim są sołncewscy?

- To ludzie jednej z najważniejszych rosyjskich mafii. Jak ich poznawałam, to nie wiedziałam, kim oni są i co to za mafia. (...) A poznałam sołncewskich w latach 90., kiedy studiowałam w Moskwie. To było wtedy modne, masa ludzi szukała kontaktów w Rosji. Polsko-Rosyjska Izba Handlowa prowadziła tam szkolenia dla biznesmenów - opisuje Ewa Domżała w rozmowie z dziennikarzem "Polityki" i Tomaszem Piątkiem, autorem kontrowersyjnej książki "Macierewicz i jego tajemnice". Książka Piątka traktuje o rzekomych powiązaniach Antoniego Macierewicza z rosyjskim wywiadem. Macierewicz zaprzeczał informacjom z książki, złożył nawet zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Domżała wspomina też o Robercie Szustkowskim, który pracował dla ludzi, o których media pisały, że mają powiązania z rosyjskim wywiadem czy sołncewską mafią. Sam Szustkowski - według Domżały - opowiadał, że pracuje dla sołncewskich. Ostatecznie ten człowiek wszedł do Radiusa.

Ewa Domżała mówi, że było to w latach 2002–2004, kiedy "spółka nazywała się Utrata i należała do niej, jej męża oraz do jeszcze jednego wspólnika". Kiedy wspólnik zmarł, to - jak opowiada kobieta - Szustkowski przejął jego akcje.

I tu dochodzimy do Jacka Kotasa. Domżała opisuje, że wprowadziła kuzyna do Radiusa na prośbę rodziny, bo "szkoda, żeby się marnował w Zachodniopomorskiem". - Dostał posadę prezesa, mieszkanie na Domaniewskiej w formie down payment – czyli bez opłat. I nowego jaguara - mówi jego kuzynka. Twierdzi też, że w Warszawie Kotas "poznał się z różnymi osobami, także ludźmi z PiS. Spotykali się po jakichś mieszkaniach, goszcząc się i obradując".

Pytana o relacje Szustowskiego z Kotasem odpowiada, że nie wie nic konkretnego. - Szustkowski ma Kotasa, a sołncewscy mają Szustkowskiego. Kotas robi coś z wojskiem, jego szef Szustkowski z sołncewskimi, sołncewscy z GRU. Zrozumiałe, że pojawiają się różne podejrzenia i wszyscy wiemy, o jakie podejrzenia chodzi. Znam dobrze tych ludzi - rysuje sytuację Domżała.

- A Kotas, pani Ewo? Czy Kotas spotykał się z sołncewskimi? - dopytuje dziennikarz.

- Byłoby bardzo dziwne, gdyby przez te wszystkie lata Jacek nie spotkał sołncewskich! - spekuluje kobieta, która zarzuca Kotasowi, że "bezprawnie spróbował usunąć ją z Radiusa".

Nazwisko Antoniego Macierewicza w wywiadzie z Ewą Domżałą nie pada.