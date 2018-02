"Polacy skorzystali na Holokauście". Prof. Grabowski we "Wprost" o cierpieniu Żydów

lukasz_patrykus 2 godziny temu Oceniono 33 razy 15

stwierdzenie: "co Hitler zrobił złego, to zrobił, ale przynajmniej dobre to, że Polaków od Żydów uwolnił", sam slyszalem je wielokrotnie i to z ust "prawdziwych katolików", którzy codziennie latali leżeć krzyżem w kościele. Polska w swojej masie a zwłaszcza, polska prowincjonalna, podkarpacka to bastion zoologicznego antysemityzmu i to bez obecności Żydów... A głupie dowcipy o "Żydkach i o gazie", stwierdzenia "nie żydz" albo ale z "ciebie żyd" ... są na porządku dziennym i nikogo absolutnie nie oburzają... etc etc etc