Mateusz Morawiecki w ogniu krytyki. Głos zabrał prezydent Izraela. "To nowe dno"

Mówienie, że nasi ludzie kolaborowali z nazistami to nowe dno (ang. a new low)

- określił na konferencji prasowej prezydent Izraela Re’uwen Riwlin. I dodał:

Musimy stać na straży pamięci naszych braci i sióstr zamordowanych w Holokauście. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy edukować świat, nawet niektórych jego liderów, na temat tego mrocznego czasu.

Mateusz Morawiecki wzbudził kontrowersje

Premier Mateusz Morawiecki brał w weekend udział w konferencji na temat bezpieczeństwa w Monachium. Co dokładnie się tam stało?

Dziennikarz żydowskiego pochodzenia zapytał go, czy - w świetle nowej ustawy o IPN - będzie przestępcą, jeśli wspomni o tym, że jego rodzina została wydana gestapo przez polskich sąsiadów. Mateusz Morawiecki odparł, że nie. - Oczywiście nie będzie to karane, jeżeli ktoś powie, że byli polscy sprawcy, tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, ukraińscy sprawcy, nie tylko niemieccy - mówił.

Przez społeczność żydowską zostało to odczytane jako odwracanie kota ogonem, czy nawet negowanie zbrodni, do których dochodziło w czasie Zagłady. Pojawiło się oczekiwanie przeprosin, a nawet wezwania do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. PiS wziął Morawieckiego w obronę. Rzeczniczka partii tłumaczyła, że nie ma potrzeby przepraszać za mówienie prawdy.

Mateusz Morawiecki na swoim Twitterze pisał: "Holocaust, ludobójstwo na Żydach popełnione przez niemieckich nazistów, był wyjątkowo przerażającą zbrodnią. W tych strasznych czasach, wśród wszystkich narodów byli ludzie, którzy zdobywali się na gesty największego miłosierdzia. Byli niestety i tacy, którzy odsłaniali najciemniejsze strony natury ludzkiej kolaborując z niemieckimi nazistami. Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny, ku przestrodze. Taki dialog z Izraelem będziemy prowadzić. Dziś rozmawiałem o tym z premierem Netanjahu".

Rzeczywiście, premierzy Izraela i Polski rozmawiali o wspomnianych kontrowersjach telefonicznie, ale nie zażegnali kryzysu.