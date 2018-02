Nad ranem rozpoczęła się ekshumacja Sebastiana Karpiniuka. Wbrew woli zmarłego ojca

Sebastian Karpiniuk był jedną z osób, która 10 kwietnia 2010 r. znalazła się na pokładzie Tu-154. W poniedziałek nad ranem na cmentarzu w Kołobrzegu na polecenie Prokuratury Krajowej przeprowadzono ekshumację posła Platformy Obywatelskiej. Jak podaje reporter TOK FM Sebastian Wierciak, ekshumacja rozpoczęła się o godz. 4.40.

Sebastian Karpiniuk. Ekshumacja w Kołobrzegu

Przeciwko ekshumacji protestowali bliscy i przyjaciele posła. - Do niczego to nie prowadzi, to bezsensowna procedura - komentował poseł Marek Hok.

Wyjmowaniu ciała z grobu sprzeciwiał się przed laty również Marek Karpiniuk - ojciec posła PO, zmarły w 2016 r. - Pozostawił swoje ostatnie życzenie. Nie chciał, by Sebastian był ekshumowany - mówiła w rozmowie z "Wirtualną Polską" senator PO Grażyna Sztark.

Kilka dni temu na skwerze pod Sejmem przyjaciele Sebastiana Karpiniuka umieścili tablicę z apelem o nieprzeprowadzanie ekshumacji. Tablica została jednak usunięta.

Ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej

Prokuratura przeprowadziła dotąd sześćdziesiąt osiem ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Do końca kwietnia ma zostać przeprowadzonych piętnaście.

Dotychczasowe ekshumacje wykazały, że w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. W dwóch przypadkach doszło do zamiany ciał, a w 9 przypadkach w trumnach znaleziono części ciał innych osób. W grobie najmłodszej ofiary katastrofy smoleńskiej, stewardessy Natalii Januszko, ujawniono elementy ciał pięciu innych osób.

W grobie Aleksandry Natalli-Świat znaleziono elementy ciała należące do jednej osoby. W trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego ujawniono 14 części ciał należących do 7 innych osób. W trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego odkryto 6 części ciał należących do 4 innych osób. W trumnie arcybiskupa Mirona Chodakowskiego ujawniono połowę ciała, od pasa w górę. Natomiast od pasa w dół znajdowało się tam ciało generała Tadeusza Płoskiego.

Prokuratura Krajowa informowała w komunikatach, że pobierane są próbki do badań toksykologicznych, genetycznych, fizykochemicznych i histopatologicznych. Sekcje zwłok mają określić obrażenia ofiar i przyczyny śmierci, a także zrekonstruować przebieg katastrofy samolotu Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.