Mateusz Morawiecki "nie musi przepraszać". Jest stanowisko PiS ws. słów, które wzburzyły Izrael

cozano wczoraj Oceniono 103 razy 67

Widać, że to celowa polityka PiS-u, żeby rozwścieczyć Zydów. Jest to spekulowanie na antysemityzm w Polsce. Im mocniejsza reakcja Izraela, czy też Zydów, tym mocniej zadziała syndrom oblężonej twierdzy. Stąd te ukłony PiS-u wobec ekstremistów prawicowych - to miłe słowo o ONR, to złożenie kwiatów na grobie kolaborantów z brygady świętokrzyskiej NSZ, to delikatne traktowanie fanów urodzin Adolfa H.