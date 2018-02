Tajemnica "francuskiego Escobara". Człowiek znikąd wodził za nos polskie państwo i zbrojeniówkę?

oczy_argusa pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Zna ktos jakiś przykład kontraktu zawartego z Pierrem D? To jest wiadomość kluczowa. To czy Europol albo FBI się nim "interesowały" a dziennikarze mają hipotezy jest bez znaczenia. Facet pojawił się w Polsce 10 lat temu i co? Czy są jakieś dowody na transakcje przeprowwadzone przez niego w Polsce? A, jeśli tak, to w jakich latach?

Swoją drogą, czy on jest oskarżony czy aresztowany jako podejrzany w Polsce skoro nie podaje sie pełnego brzmienia nazwiska? Podobnie jak wiceminister Krzysztof W.?

Wobec braku dowodów redakcja zabezpiecza się przed wytoczeniem procesu o zniesławienie?