"Fakt": W PiS zabraknie miejsca dla "smoleńszczyków"? Koledzy z partii patrzą nieprzychylnie

Helena Kowalska 2 godziny temu Oceniono 27 razy 25

Ta zachłanna baba niech spada,ciągnie kasę zewsząd,ciągle jej mało wymyśla bzdurne powody do wydarcia pieniędzy na temat nieżyjącego właściwie ex męża,perfidna i tyle,nie powinna reprezentować Polaków nigdzie , to tylko większy wstyd.