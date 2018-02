Dziennikarz pyta Morawieckiego o zbrodnie Polaków na swojej rodzinie. Odpowiedź? Zszokowała

lukasz_patrykus wczoraj Oceniono 180 razy 84

dokładnie pan dziennikarz zrozumiał: za opowiadanie o tym że Polacy donosili na Żydów na Gestapo pisowska ustawa przewiduje do 3 lat wiezienia, tak jest sformułowana, tak jest napisana i taka ja podpisał prezydent...

Nie ma w niej natomiast najmniejszej wzmianki o "polskich obozach koncentracyjnych" i to opowiada w Monachium Morawiecki to są zwyczajnie jego projekcje i pobożne życzenia...

PiS chciało ustawa ogłosić że polski naród jest niepokalanie poczęty i nigdy nikogo nie skrzywdził, a teraz opowiadają bajędy o "polskich..." choć tekst ustawy jest zupełnie inny od tych smętnych opowieści o tym jacy to my jako jedyni na świecie byliśmy super