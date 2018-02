Klub Kukiz'15 się kurczy. Odchodzi kolejny poseł - Jacek Wilk. Mówi, że "to sprawa honoru"

Decyzja jest pochodną donosu prezesa KNP Stanisława Żółtka, który stwierdził, że Wilk nie rozliczył się finansowo z partią. Poseł miał przywłaszczyć sobie pieniądze i z tego powodu PKW odrzuciło sprawozdanie Kongresu Nowej Prawicy za 2016.

W liście opublikowanym na oficjalnym profilu klubu można było przeczytać m.in.

P.J. Wilk na dzień 30.12.2017 r. (i do dzisiaj) zachował sobie ok. 11 tys. 500 zł partyjnych pieniędzy, a ja zmuszony zostałem do poinformowania o sytuacji prokuraturę.

Na tę informację szybko zareagowało prezydium Kukiz’15, które bez konsultacji z samym zainteresowanym zawiesiło go w trybie natychmiastowym.

"Po zapoznaniu się z pismem pana Żółtka, Prezydium Klubu Parlamentarnego K'15 w trybie pilnym podjęło decyzję, że poseł Wilk zostaje zawieszony w prawach członka Klubu do czasu złożenia wyjaśnień, które (mam nadzieję) oczyszczą go ze stawianych mu zarzutów" - napisał Paweł Kukiz.

Wilk szybko jednak złożył odpowiednie pisma oraz potwierdzenia przelewów, dzięki czemu prezydium od razu go odwiesiło.

Tymczasem Jacek Wilk poinformował na swoim Facebooku, że odchodzi z klubu. Stwierdził, że ostatnie działania prezydium klubu musiały skutkować utratą zaufania, a jego odejście to kwestia honoru.

Polityk przekazał również, że jest otwarty na współpracę z innymi "antysocjalistycznymi” organizacjami.

Ilu posłów liczy Klub Kukiz’15?

Po odejściu Jacka Wilka, Kukiz’15 ma 29 członków. Od początku wejścia do Sejmu klub stracił aż 13 posłów.