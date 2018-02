Mocne słowa ambasadora USA o noweli ustawy o IPN. Mówi o ochronie podstawowych wolności

m78k 3 godziny temu Oceniono 20 razy 2

Ludzie, którzy wysyłają z okazji Bożego Narodzenia życzenia "seazons greetings" zamiast "merry christmas", a na budynku ambasady wywieszają gwiazdy dawida nie mają prawa nas pouczać w żadnej sprawie! My i tak wiemy co oni mają do powiedzenia. To ciągle ta sama, stara śpiewka. Niech "ambasador USA" wraca szybko do swoich ziomków i przestanie się wymądrzać!