Zaskakujące słowa rzeczniczki rządu. "Na tragedii smoleńskiej nie da się uprawiać polityki"

justas32 wczoraj Oceniono 20 razy 18

Rzeczniczka rządu jest niekompetentna. Na wypadku smoleńskim można doskonale uprawiać politykę - dzięki kultowi zmarłych w Polsce PIS wykorzystując ten wypadek i kłamliwie nazywając go zamachem - dostał się do władzy. Problem w tym że nikt już im nie wierzy - więc próbują dalej robić awantury z Żydami, Niemcami, Ukraińcami itp. Chamstwo uprawia politykę tak jak potrafi - jak widać w Polsce jest to bardzo skuteczne ...