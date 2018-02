Macierewicz gościem TV Republika. Nagle pytanie od widza: Ma pan zaufanie do Kaczyńskiego?

przyczajony.pisior 2 godziny temu Oceniono 26 razy 22

To ten znany od 2015 roku styl. Padłe konie w Janowie to "naprawa stadniny" ... Wycinka puszczy to "ratowanie" .. Demolka prokuratury, sądownictwa, wojska, szkolnictwa to "dobra zmiana" .. Pierdzące i bekające chamy w zabłoconych gumofilcach wstały z kolan i wypróżniają się we wspólnym pokoju .. Jak to ładnie powiedziała Staniszkis - "PiS: bolszewizm, infantylny autorytaryzm, pogarda dla ludu".