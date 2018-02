Szydło przyznała 2,4 mln zł szkole w Oświęcimiu. Pracuje w niej mąż byłej premier

lukasz_patrykus wczoraj Oceniono 45 razy 39

po prostu super, jak nie długopisy i kalendarze za 4 miliony dla MONu ...to 2.5 banki dla mężusia...

możecie mi wytłumaczyć pisiesyny na czym polega hasło: "wystarczy nie kraść"???

nie ma takich ośmiorniczek czy innych zegarków, które by kosztowały miliony, przecież ta banda bolszewików łupi ten ciemny lud na gruba kasę i nikomu nagle to nie przeszkadza