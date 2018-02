Puszcza.tv wycięta w pień. Fundacja Sakiewicza bez milionów złotych dotacji

horatio_valor 9 minut temu Oceniono 3 razy 1

Tak to jest w państwie, w którym wszelkie decyzje zapadają centralnie, w zależności od widzimisię władzy, a nie od procedur. Sakiewicz naraził się władzy za krytykę Dudy i odwołania Macierewicza, to teraz ma karę.



Nie żebym kochał Sakiewicza i "GP", wręcz przeciwnie, ale chcę kraju, w którym nawet tacy jak on mogą dostać dotację na projekt, który będzie obiektywnie dobry i pozytywnie oceniony przez niezależne ciała, zgodnie z procedurami.