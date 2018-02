Macierewicz uderza w Błaszczaka. Nowy minister wyrzucił mu do kosza projekt ważnej ustawy

W poniedziałek "Rzeczpospolita" ujawniła, że nowy szef MON Mariusz Błaszczak nie przekaże do Sejmu projektu ustawy Antoniego Macierewicza, która miała pośmiertnie pozbawić generalskich stopni Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Powód? Wewnątrz PiS dominują głosy, że projekt Antoniego Macierewicza „poszedł za daleko". Jak twierdzą informatorzy "Rz" albo ustawa zostanie zmieniona, albo trafi do kosza.

Do tej informacji odniósł się bezpośrednio sam zainteresowany.

"Horror #StanWojenny, zabici w Grudniu '70 oraz w Grudniu '81, męczeńska śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Sylwestra Zycha, Grzegorza Przemyka, Stanisława Pyjasa i wielu innych…I to mają być polscy generałowie, wzór dla odbudowywanej armii PL?" - napisał na Twitterze były minister obrony.

W komentarzach dominują głosy oburzenia. "Ta rekonstrukcja rządu, to kpina z własnych wyborców", "Prawda jest taka ze PiS zdradził Polskę, Polaków i pana panie Macierewicz" - możemy przeczytać.

Macierewicz: Przywrócić armii prawdziwą historię

W ubiegłym roku Antoni Macierewicz zapowiadał, że do końca 2017 roku zostaną odebrane stopnie generalskie Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. - Jest niesłychanie istotne przywrócenie armii prawdziwej historii walki o niepodległość, historii Armii Krajowej, historii Żołnierzy Niezłomnych. To linia, która ma kształtować świadomość polskiej armii i polską świadomość narodową, bo ona oddaje dążenie do niepodległości, które tak wspaniale się materializuje, teraz m.in. poprzez wizytę pana prezydenta USA Donalda Trumpa - stwierdził w RMF FM ówczesny minister obrony.

Konkretne zapisy umożliwiające odebranie stopni generalskich były częścią nowelizowanej ustawy nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.