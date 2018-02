Julia Przyłębska nie tylko z nagrodą "Sieci". Od TVP Info "otrzymała" awans naukowy

ferdkiepski 4 godziny temu Oceniono 41 razy 33

świetne zdjęcie, bo pokazuje jakim debilizmem jest polski zwyczaj całowania w kobiecą dłoń. Duda robi z siebie błazna. O ile w relacjach prywatnych damsko-męskich można tę formę akceptować to w relacjach urzędowych jest to anachronizm, a wręcz cyrk na kółkach. Równie dobrze Duda mógłby się sam siebie w dupę pocałować, o ile miałby tak długą i giętką szyję - ale kto go tam wie, może jemu pierwszemu to się uda.