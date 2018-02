Prezydent Duda w strefie zdemilitaryzowanej. A do szyby przyklejony żołnierz Korei Płn.

lodzermensz1 2 godziny temu Oceniono 23 razy 17

Panie prezydencie, już tylko krok do bratniego kraju, w którym wstali z kolan już dawno temu. Kraju prawdziwej demokracji ludowej, gdzie władza ojcowską opieką otacza lud. Gdzie nie ma zaprzańców i zdrajców, a jeśli nawet są, to krótko i w męczarniach. Gdzie media są odzyskane, sądy patriotyczne, a armia jest dumą narodu.

Może by pan ten krok zrobił?

Sam. Bez nas...