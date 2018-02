Jarosław Kaczyński zapowiada w wywiadzie: jesteśmy na początku kontrofensywy

Jarosław Kaczyński opisał, że reakcja Izraela na ustawę o IPN "spadła jak grom z jasnego nieba". Utrzymuje, że wcześniej nie było znaków niezadowolenia ze strony Izraela - rozmowy polskiego MSZ z ambasadą Izraela trwały od połowy listopada "i nikt słowa na ten temat nie powiedział". Jarosław Kaczyński mówił, że tego tematu premier Izraela Benjamin Netanjahu nie poruszył także podczas ubiegłorocznego spotkania z premier Beatą Szydło i przedstawicielami polskiego rządu.

Prezes PiS ocenił, że przez lata Polska nie miała żadnej polityki historycznej, "nie robiliśmy tego, co należało, czyli nie odwoływaliśmy się do złego sumienia zachodnich sojuszników". - Teraz jesteśmy na początku kontrofensywy - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: ja antysemitą nie jestem

W wywiadzie dla tygodnika "Do rzeczy" Jarosław Kaczyński zapowiedział, że polskie władze nie pozwolą, by nasz kraj "płacił podatek od zbrodni niemieckich". Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy spór z Izraelem o nowelizację przepisów dotyczących IPN będzie miał wpływ na kształt przygotowywanej ustawy reprywatyzacyjnej. Kaczyński mówił, że "środowiska żydowskie bardzo się obrażają, kiedy te dwie sprawy się łączy, zarzucają nawet antysemityzm. Ja antysemitą nie jestem, wręcz przeciwnie, jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem" - powiedział prezes PiS.

Jak dodał, prace nad ustawą reprywatyzacyjną trwają, "może przybiorą inny charakter, będziemy bogatsi o to doświadczenie, ale nie pozwolimy na to, by Polska płaciła podatek od zbrodni niemieckich".

Prezes PiS przyznał też, że "nie cieszy" zaangażowanie USA w spór Izraela z Polską. Wyraził jednak przekonanie, iż sprawa polsko-amerykańskich interesów strategicznych jest ważniejsza.