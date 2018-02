Zastępca Ziobry usunięty ze stowarzyszenia sędziów. Wykluczony miażdżącą liczbą głosów

elenem 2 godziny temu Oceniono 37 razy 29

Czarna Owca powinna być wykluczona.

Nie dziwią mnie błędy ludzi nie mających wiedzy prawniczej, choć nawet to nie usprawiedliwia.

Ale jeśli ktoś jest tak biegły i wykształcony w prawie a mimo to dokonuje takich haniebnych wyborów i decyzji wbrew Prawu, to zasługuje na najwyższe potępienie ! Wszak czyni to CELOWO i SWIADOMIE.