Nie ma Macierewicza, będą nowi generałowie. Koniec awantury o nominacje blisko

- Spodziewam się, że wkrótce otrzymamy propozycje awansów ze strony MON. Myślę, że możliwy jest powrót do pewnego rytmu awansów, np. 3 maja, 15 sierpnia. Ale możliwe jest też zorganizowanie takiej uroczystości np. 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - tłumaczy szef BBN Paweł Soloch w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

Odrzucone wnioski

W tamtym roku awanse generalskie miały być wręczane najpierw 3 maja, później 15 sierpnia, podczas Święta Wojska Polskiego, ostatecznie 11 listopada w Święto Niepodległości. Ale za każdym razem nie zgadzał się na to prezydent i nie akceptował kandydatur przedstawionych przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. W sierpniu odrzucił 40 wniosków. Uzasadnił swoją decyzję brakiem "warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich".

ZOBACZ TEŻ: Nominacji generalskich 11 listopada nie będzie. "Sytuacja staje się kuriozalna"

Wojna z MON o generała

Ostatecznie w listopadzie MON wycofało wcześniej złożone wnioski. "Uprzejmie informujemy, iż w trosce o dobro Sił Zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie" - pisano w komunikacie resortu. Ministerstwo Obrony Narodowej "podejmowało to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich".

Ale nie osłabiło to konfliktu między prezydentem a Antonim Macierewiczem. Przeciwnie spór narastał wraz z odebraniem certyfikatu dostępu do informacji tajnych generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu z BBN. W grudniu poinformowano, że decyzją Służby Kontrwywiadu Wojskowego podległej Ministerstwu Obrony Narodowej generał stracił certyfikaty bezpieczeństwa, gwarantujące mu dostęp do tajemnic krajowych, NATO i unijnych.

ZOBACZ TEŻ:Generał Jarosław Kraszewski traci ważne uprawnienia. "Policzek od Macierewicza dla Dudy"