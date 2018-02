Nowa rzeczniczka Orlenu grozi pozwami za "podważanie jej kompetencji". Później prosi o szansę

sacc77 wczoraj Oceniono 39 razy 37

Podważanie wizerunku...?

A gdzież to jest zapisane, w jakiej ustawie, że wizerunek tej... KULSON musi mi się podobać?

Wszak ocena wizerunku jest sprawą stricte indywidualną zaś już starożytni sformułowali zasadę, iż DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM EST.

A ze ta... KULSON zdecydowanie nie jest w moim typie i widok jej wizerunku ma bardzo destrukcyjne oddziaływanie na mój zmysł estetyki to mam pełne prawo powiedzieć, że MNIE SIĘ WIZERUNEK TEJ KULSON NIE PODOBA co nie znaczy, że na jego temat nie wypowie się pozytywnie jaki tam inny KULSON. W końcu różne bywają zboczenia - każdy ma swoje hobby.

Wszak każda potwora znajdzie swego amatora zaś to, że ta kulson znalazła swego amatora w osobie pewnego kurduplowatego vaginosceptyka to jest ot ich stricte prywatna sprawa.

To znaczy - była by gdyby tenże vaginosceptyk uposażał tę kulson ze swoich prywatnych dutków a nie z naszych podatków.