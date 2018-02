Zawrotne 2 mln złotych nagród dla rządu Szydło. Ale to nie była premier dostała najwięcej

kataryniarski p馧 godziny temu Oceniono 14 razy 14

A WYSTARCZY PONO NIE KRA汎! Tak m闚i豉 w kampanii ta, no, o aparycji i manierach dojarki z PRGu.... a tu prosz!



Januszom rzucili 500 z這tych na po瘸rcie, czy te: PRZEPICIE, a sami po 70-80 tysi璚y i to za co? Za to 瞠 wykonuj swoje ustawowe obowi您ki, za kt鏎e bior wysokie pensje z naszych podatk闚.



Darmozjad闚 i nierob闚 banda!