Jest reakcja Izraela na prezydencki podpis pod ustawą o IPN. "Rozmowy cały czas trwają"

"Prezydent poszedł dalej: zaraz po podpisaniu ustawy kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. A to w praktyce zakłada możliwość honorowego wycofania się najbardziej kontrowersyjnych zapisów"



Duda sam pokazal teraz Polakom, ze TK w obecnej formie to farsa, to przybudowka PiS, dzialajaca na zlecenie z Nowogrodzkiej.



Te dwa krotkie zdania dobitnie naswietlaja sytuacje w Polsce jednoznacznie sugerujac, ze TK dziala na zamowienie partyjne, a nie w zgodzie z obowiazujacym prawem. Jesli napiecie ustanie w miedzyczasie to Kaczynski postanowi, bez wzgledu na wszystko ze ustawa jest zgodna z Kostytucja, a Wolfgangowa da orzeczenie, ze ustawa jest zgodna z Konstytucja. Jesli napiecienie spadnie to pod zamowienie z Nowogrodzkiej Wolfgangowa orzeknie, ze jest niezgodna.



A tak na marginesie, dla czlowieka srednio rozgarnietego widac na pierwszy rzut oka, ze ustawa jst sprzeczna z Konstytucja. Ustawa wylacza z odpowiedzialnosci karnej naukowcow i artystow. a przeciez Konstytucja stanowi w jednym z pierwszych artykulow, ze WSZYSCY OBYWATELE sa rowni wobec prawa. Jak to jest wiec z ta rownoscia, skoro odpowiedzialnosc karna nie dotyczy np. aktorow i wykladowcow, bo powiedza, pierwszy ze to sztuka, a drui ze to badania naukowe.