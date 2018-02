Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy o IPN. Podpisze i wyśle do TK

Andrzej Duda zdecydował o losach nowelizacji ustawy o IPN, która od czwartku czekała już tylko na podpis głowy państwa. Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę oraz skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

- Ponieważ trzeba chronić dobre imię Polski i Polaków, podjąłem decyzję, że podpiszę nowelizację ustawy o IPN. Jednocześnie skieruję ją do Trybunału Konstytucyjnego, by sprawdzono jej zgodność z konstytucją - tłumaczył Andrzej Duda.

Andrzej Duda podpisze ustawę o IPN

Andrzej Duda tłumaczył swoją decyzję tym, że wszelkie wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte.

- Wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte. Wymaga tego szacunek dla tych, którzy zginęli i dla tych, którzy ocaleli - powiedział prezydent. - Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z ocalałych bał się, że zostanie ukarany za prawdę. Jednocześnie nie chcę, by Polacy byli pomawiani za udział w Holokauście - tłumaczył prezydent.

Prezydent Andrzej Duda przyznał, że sytuacje podczas wojny były różne.

- Od strony ludzkiej bywało różnie. Mamy najwięcej Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Mamy najwięcej drzewek w Yad Vashem. Za pomoc Żydom była kara śmierci. (...) Nie zaprzeczam, o były przypadki wielkiej niegodziwości, byli szmalcownicy. Poza zwykłą podłością i chęcią wzbogacenia się, był też strach przed śmiercią. Nie było jednak żadnego systemowego, instytucjonalnego udziału Polski w Holokauście - podkreślił Andrzej Duda.

- Ta sprawa wywołuje ogromne emocje, i dobrze, bo po to mamy o tym pamiętać, by nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji - mówił Andrzej Duda. Dodał, że w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm i rasizm.

Prezydent Andrzej Duda o ustawie o IPN: nie jest nowa

W trakcie przemówienia prezydent wspominał losy Polaków podczas II wojny światowej, a także zaznaczył, że temat ustawy pojawił się znacznie wcześniej.

Ustawa wzbudziła ogromną dyskusję między Polską a Izraelem. Wprowadza kary za fałszowanie historii

- przyznał prezydent. Zaznaczył, że to nie jest nowa ustawa, która pojawiła się tydzień temu. Andrzej Duda powiedział, że rozmawiał o niej już rok temu, również w Izraelu.

Pojawiło się wtedy zdecydowane żądanie, by ustawa nie blokowała działalności naukowej i artystycznej. W ustawie to zostało wprowadzone

- tłumaczył Andrzej Duda. Prezydent dodał, że zależy mu na dobrych stosunkach między Polską a Izraelem. Odniósł się do reakcji amerykańskich i izraelskich władz, które zarzuciły Polsce, że chce zakłamywać historię. - Moim zdaniem z art. 55 wyraźnie tak nie wynika - tłumaczył prezydent.

Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o IPN

Nowelizacja ustawy o IPN przewiduje kary za przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu udziału lub współudziału w zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę. Sejm uchwalił ją 26 stycznia, Senat - w nocy 31 stycznia.

Przepisy wywołały mocny sprzeciw Izraela, który obawia się, że w ten sposób ograniczona zostanie możliwość mówienia o krzywdach wyrządzonych Żydom przez Polaków. Obawy co do ustawy wyraził nie tylko Izrael, ale też amerykański Departament Stanu czy władze Ukrainy. Nowelizacja przewiduje kary również za negowanie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów.