Jan Olszewski: ważne sprawy wymknęły się PiS spod kontroli. Ma radę dla Dudy ws. ustawy o IPN

lukasz_patrykus 3 godziny temu Oceniono 30 razy 24

Prawicowcy w Polsce to jednak "stan umysłu"... Albo ta ustawa to totalny bubel i nie nadawała się do głosowania w Sejmie... Albo prezydent powinien ją podpisać, tylko po to żeby zaraz ją skierować do pisowskiego Trybunału???

No to po co podpisywać, panie Olszewski?