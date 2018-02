Paweł Kukiz poszedł po rozum do głowy. Odcina się od narodowców i przeprasza

puuchatek 4 godziny temu Oceniono 46 razy 40

Panie Kukiz - naprawdę?



Naprawdę NIE WIEDZIAŁ Pan, kogo przyjmuje na listy wyborcze?



Naprawdę NIE WIEDZIAŁ Pan, jakie są poglądy tych ludzi?



Naprawdę NIE WIEDZIAŁ Pan, jak jest program i poglądy "narodowców"?



Naprawdę NIE WIEDZIAŁ Pan, że ci ludzie bez "windy" w postaci Pańskich list wyborczych nie weszliby do sejmu, bo ich rzeczywiste poparcie waha się na poziomie błędu statystycznego?



A pan, Panie Kaczyński - zaczyna Pan juz łapać, jakiego dżina Pan wypuścił w pudełka?



Jesteście z siebie dumni, "antysystemowcy", miłośnicy "czwarte erpe", patrioci od siedmiu boleści?



Patrzcie. To Wasza robota. Prędzej czy później ludzie się ockną i Was z tego rozliczą. Ale ile smrodu do tego czasu powstanie - tego już nikt nie odwróci.



Dobre imię Polski, panie Kaczyński? NIKT od 1989 r. nie zepsuł go tak jak Pan.