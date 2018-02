Szef dyplomacji spotkał się z ambasador Izraela. Ma być "gotowość wyjaśnienia niejasności"

yuo7leo9 pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Na terenie Gen Guberni przeżyło wojnę 50 tys. Żydów z 2 milionów. Ok. 200 tys. przetrwało w ZSRR i po wojnie wróciło do Polski. Już po wojnie z rąk polskich ugrupowań narodowych zginęło prawie 1000 Osób. Po pogromie kieleckim (ponad 40 ofiar) większość wyjechała z Polski. Reszta była zmuszona do emigracji w 1949, 1956 i 1968. Obecnie jest och ok. 10 tys. I tyle o konieczności uczenia na temat Holokaustu oraz losów Żydów w Polsce.