Morawiecki do izraelskich dziennikarzy: Żaden Żyd by nie przetrwał bez pomocy polskich rodzin

- Odbieram państwa wizytę jako wyraz chęci wzajemnego zrozumienia - powiedział dziennikarzom Mateusz Morawiecki. Premier podziękował grupie dziennikarzy z Izraela za przyjazd do Polski. Podkreślił, że zależny mu na wyjaśnieniu kwestii związanych z ustawą o IPN. Zapewniał, że nie ma żadnej intencji cenzurowania debaty o negatywnych postawach Polaków w czasie wojny. Fragment spotkania Morawieckiego z izraelskimi dziennikarzami pokazała TVP Info.

- Polska współdoświadczała z wami tragedii wojny - mówił premier. - Staliśmy się wolni dopiero po 1989 roku, a nawet wtedy rządzące elity pokomunistyczne nie miały na sercu dobrego imienia Polski i nie chciały wyjaśniać historycznych zawiłości - stwierdził. Morawiecki powiedział, że projekt ustawy zrodził się z "presji społecznej" spowodowanej tym, że "duża część Polaków czuła się głęboko obrażona" sformułowaniami takimi jak "polskie obozy zagłady".

Mateusz Morawiecki stawia "prowokacyjną tezę"

Mateusz Morawiecki ocenił, że mówienie o "polskich obozach" to jego zdaniem rewizjonizm Holocaustu.

- Nie chodzi mi o licytację na liczbę ofiar między Polakami a Żydami. Jest to sytuacja na tyle delikatna... Powiem tylko, że nie ma polskiej rodziny, która nie straciłaby bliskich w czasie II wojny światowej - powiedział premier. Mówił też o systemowym wybijaniu polskiej inteligencji przez okupacyjne siły niemieckie i radzieckie.

- My Polacy dobrze wiemy, jaka tragedia dotknęła naszych żydowskich braci i siostry. Jeśli spojrzymy na inne narody, na Francuzów, na Holendrów, na Szwecję czy Norwegię, to tam bardzo często dochodziło do kolaboracji z niemieckim okupantem. Jedynym wyjątkiem była Polska - podkreślił Morawiecki.

- Postawię taką tezę, która może jest prowokacyjna, ale jestem do niej głęboko przekonany. Biorąc pod uwagę sytuację w Generalnej Guberni w czasie wojny, jestem przekonany, że żaden Żyd nie przetrwałby bez pomocy polskich rodzin - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Z ponad 100 tys. ocalonych podczas wojny Żydów prawdopodobnie wszyscy z nich, lub znaczna większość, została uratowana dzięki pomocy od Polskich obywateli. Pomagali też Białorusini i Ukraińcy, ale prawdopodobnie 80 proc. ocalili Polacy - mówił dziennikarzom.

Szef dyplomacji rozmawiał z ambasador Izraela

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się dziś z ambasador Izraela Anną Azari. Jednym z tematów rozmowy będzie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zakłada wprowadzenie kar za używanie sformułowań typu "polskie obozy śmierci". Czaputowicz podkreślił, że celem spotkania jest wymiana argumentów, a nie narzucanie stanowiska. Szef MSZ powiedział, że w interesie Polski i Izraela leży kontynuowanie dialogu zwłaszcza, że nie chodzi o duże różnice zdań, tylko o kwestie interpretacji.

Zdaniem Czaputowicza nie należy przywiązywać wagi do słów izraelskiego ministra edukacji Naftalego Benetta, które przytacza izraelska telewizja o tym, że "jest udowodnione, że Polska była zaangażowana w zabójstwo Żydów w czasie Holocaustu”. Szef MSZ zaapelował o zachowanie umiaru w ocenach i dążenie do porozumienia.

Czaputowicz powiedział, że słowa izraelskiego ministra były niepotrzebne. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji słowa izraelskiego ministra wpisują się w specyfikę wyborczej kampanii, która obecnie toczy się w tym kraju. Zaznaczył, że słowa niektórych polityków są kierowane nie tyle do Polski, co do swojego elektoratu.

