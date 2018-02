"Byłam w obozie Auschwitz-Birkenau...". Taki film trafił na profile Kancelarii Premiera

zyks 29 minut temu Oceniono 6 razy 6

To wykorzystanie staruszki bezczelne, kłamliwe i nie na temat. Hańba ! Kto kwestionuje, ze to były obozy niemieckie? Panstwo Izrael? Niemcy? Temat jest zupełnie inny: czy Polacy brali udział w Holokauście? Oświadczam niniejszym, że wg. mojej wiedzy, owszem, brali.

Jak najbardziej. Bardzo wielu. Z nienawiści lub/i dla korzyści (nagrody od okupanta, rabowanie majątku ofiar...). Byli tacy, co ratowali (z przyzwoitości, ze współczucia, bo starzy znajomi, czy przyjaciele...), ale niewspółmiernie mniej. Ponosili karę, często najwyższą. W tajemnicy, bo bali sie donosu sąsiadów, wykluczenia towarzyskiego - społecznego, pobicia, zabicia, spalenia chałupy itd. Z tych samych przyczyn milczeli o tym jeszcze długo po wojnie. Jednak najczęstszą postawą była obojętność. Zapraszam pp. prokuratorów do dyskusji na ten temat, czyli postawienia mi zarzutów. Zachowuję tu anonimowość z tych samych dokładnie przyczyn, co wówczas ratujący: w państwie PiS nikt mnie nie obroni, a jak dostanę w ryja, to organy powiedzą, że to taka jakaś bójka tylko była, nie z nienawiści i w ogóle żadnych takich. Ale przy możliwościach, jakie teraz, dzięki Dobrej Zmianie (prawnych, organizacyjnych, technicznych) dla tych organów (jawnych, tajnych i dwupłciowych) znalezienie mnie to błahostka, moment. Więc przed nimi się nie ukrywam. Szanowne Organy, zapraszam, gość w dom, Bóg w dom.