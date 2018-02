"Żydzi mówią o tym, jak byli bici i prześladowani przez Polaków". Gross uderza w ustawę o IPN

polska_baba 5 godzin temu Oceniono 41 razy 15

Ustawa wcale nie wyłącza prowadzących badania naukowe. Ustawa mówi, że "Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej".

Zwróćcie uwagę na sformułowanie "w ramach działalności (...) naukowej". Teraz jest pytanie, co jest działalnością naukową, a co nie jest. Napisanie pracy naukowej - pewnie tak, ale czy wykład dla studentów jest pracą naukową czy tylko dydaktyczną? A książka popularnonaukowa? A odczyt otwarty dla każdego? A panel dyskusyjny dla szerokiej publiczności? Wywiad w mediach na pewno nie jest działalnością naukową. A recenzja książki? Pewnie zależnie od miejsca jej publikacji.

To jest ustawa zamykające usta tylko ludziom, którzy nie zajmują się od strony naukowej tym problemem, to jest ustawa zamykająca usta wszystkim. W praktyce zakazuje także historykom wypowiadania się na te tematy poza własnym zamkniętym gronem.