W Katyniu mordowali Niemcy? Koszmarny błąd w anglojęzycznej wersji wystąpienia Morawieckiego

W orędziu, które wyemitowano w czwartek wieczorem, premier Morawiecki mówił o nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała najpoważniejszy kryzys dyplomatyczny od lat między Polską a Izraelem.

Premier mówił m.in.: "Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie". W angielskim tłumaczeniu pojawiło się zdanie o odwrotnym znaczeniu.

'Camps where millions of Jews were murdered were Polish', czyli 'Obozy, w których wymordowano miliony Żydów były polskie' - można było przeczytać w anglojęzycznych napisach. Błąd został szybko wychwycony. "Dzięki PFN cały świat dowiedział się, że Żydów mordowano w polskich obozach" - komentowano.

Błąd w wystąpieniu: Katyń jako miejsce niemieckich zbrodni

Ale na tym nie koniec. Na kanale Kancelarii Premiera pojawiło się nagranie, w którym Mateusz Morawiecki wygłasza swoje wystąpienie po angielsku. W materiale premier jako miejsce niemieckich zbrodni razem z Mauthausen-Gusen wymienił Katyń. Nagranie z błędem szybko wycofano.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, w piątek popołudniu opublikowano nagranie, w którym Morawiecki w tym fragmencie wymienia już tylko Mauthausen-Gusen.

Wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina Rosjanie wymordowali w Katyniu blisko 22 tysiące Polaków, przedstawicieli inteligencji i oficerów wojska oraz policji. Winą za zbrodnie próbowano obciążyć Niemców. ZSRR przez 50 lat nie chciał wziąć odpowiedzialności za mord w Katyniu.