Szef MSZ skomentował ostry konflikt z Izraelem, który obserwuje świat. Rozbrajająco

Jacek Czaputowicz był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Oczywiste, że rozmowę zdominował ostry spór między Polską a Izraelem o przegłosowaną nowelizację ustawy o IPN.

Na razie przekonywanie naszych partnerów idzie nam chyba tak sobie - stwierdził już na początku prowadzący wywiad Robert Mazurek i zapytał ministra: - To jest zimna wojna z Izraelem, to co mamy w tej chwili?

Rzeczywiście te stosunki są napięte - odparł minister.

Potem rozwinął myśl:

Polska stoi na stanowisku, że ma rację, że należy walczyć z kłamstwem oświęcimskim i mówienie o "polskich obozach", czy obciążanie narodu polskiego czy państwa polskiego odpowiedzialnością za Holokaust, to jest tego typu działalnością, którą należy wyeliminować - odpowiedział Czaputowicz

Minister oświadczył, że nie ma potwierdzenia informacji o odwołaniu z placówki ambasador Izraela w Polsce Anny Azari. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Sama ambasada Izraela tutaj prezentowała inne stanowisko. Natomiast jeżeli są dyskusje między państwami, bo takie są, ma zostać powołana, miejmy nadzieję, że będzie wspólna komisja historyczna do analizy tego problemu, to być może rzeczywiście wizyta szefa BBN-u w tym gorącym okresie nie byłaby właściwa, należałoby ją przenieść - odniósł się do informacji potwierdzonej, że szef BBN nie pojedzie w najbliższym czasie z wizytą do Izraela, chociaż była we wcześniejszych jego planach.

Czaputowicz skomentował też wpis Donalda Tuska na Twitterze. Szef Rady Europejskiej napisał w czwartek: Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o „polskich obozach”, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą...

- Jednak te oszczerstwa jakby występują samoczynnie i pan przewodniczący Donald Tusk rzeczywiście je promuje twieetując, bo jest obserwowany przez wielu użytkowników Twittera - stwierdził Czaputowicz.