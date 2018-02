Departament Stanu USA znów mówi o ustawie o IPN. "Obawiamy się o relacje Polski z innymi krajami"

tilow3 godzinę temu Oceniono 15 razy 9

Pisowcy! pomyślcie tak - a gdyby tak jak wy zachowywali się nasi sąsiedzi np. Czesi, co sądzilibyście o nich? czytając, że kładą na szalę stosunki z największą gospodarką świata. Uważacie, że wasze działania przejdą wam bez konsekwencji, tak jak to czynicie w Polsce z jej obywatelami? Naprawdę macie nie tylko Polaków, ale i cały świat za idiotów?

Zasada jest prosta - jeśli 1. osoba ci mówi, że jesteś pijany, odpuść te gadanie, gdy 2. powie ci to samo, zacznij się zastanawiać, a gdy 3. powtórzy, uznaj, że naprawdę jesteś pijany. Najpierw Żydzi ostrzegli Polskę, wczoraj Tusk z ramienia UE, teraz USA - pisowcy! jesteście pijani!