Ryszard Czarnecki o włos od odwołania. Głosowanie na najbliższym posiedzeniu europarlamentu

Ograniczenie kompetencji, zawieszenie na jaki czas sprawowanej funkcji - to by造 propozycje rozwi您ania kompromisowego w sprawie wiceszefa Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego. Tak wynika z nieoficjalnych informacji korespondentki Polskiego Radia Beaty P這meckiej. Ale na to nie zgodzili si przewodnicz帷y kilku grup politycznych, kt鏎zy chc odwo豉nia Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodnicz帷ego PE.

Dzi szefowie frakcji zdecydowali, 瞠 wniosek o odwo豉nie trafi na przysz這tygodniow sesj plenarn w Strasburgu.

Chodzi o wypowied pod adresem europos豉nki R騜y Thun. Jej krytyk sytuacji w Polsce Ryszard Czarnecki por闚na do dzia豉 szmalcownik闚. Europarlamentarzystka PO zapowiedzia豉, 瞠 wytoczy Czarneckiemu proces. CZYTAJ WI犴EJ>>>

Odwo豉nia Ryszarda Czarneckiego za膨dali chadecy, socjali軼i, libera這wie i zieloni, a p騧niej do陰czyli komuni軼i. Je郵i deputowani nale膨cy do grup zag這suj, tak jak chc ich przewodnicz帷y, to Ryszard Czarnecki zostanie odwo豉ny. Wtedy konserwaty軼i i reformatorzy, do kt鏎ych nale篡 delegacja Prawa i Sprawiedliwo軼i, powinni wystawi swojego kandydata.

Ryszard Czarnecki. Decyzja w przysz造m tygodniu

W ostatnich dniach przewodnicz帷y Europarlamentu Antonio Tajani konsultowa si z szefami chadek闚, socjalist闚, libera堯w, zielonych i komunist闚 i proponowa inne rozwi您ania zamiast odwo豉nia Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Rozm闚cy Polskiego Radia informowali, 瞠 propozycja kary finansowej zosta豉 natychmiast odrzucona przez szef闚 tych grup jako zbyt s豉ba.

P騧niej pad豉 propozycja, by zawiesi Ryszarda Czarneckiego na jaki czas i odsun望 od prowadzenia obrad w Parlamencie Europejskim i by ograniczy jego kompetencje. Ale i t propozycj szefowie grup politycznych ostatecznie wczoraj odrzucili. Uznali, 瞠 mo磧iwe jest tylko odwo豉nie ze stanowiska.

O odwo豉niu z funkcji kierowniczej w Parlamencie Europejskim decyduj europos這wie wi瘯szo軼i dw鏂h trzecich g這s闚.