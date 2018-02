Nieoficjalnie: Izrael odwołuje swojego ambasadora z Warszawy. Decyzję podjął premier Netanjahu

tilow3 9 godzin temu Oceniono 61 razy 37

Adrian podpisz ustawę! Nie bądź miĘtki!to będzie cyrk, przysięgam. Tak po ludzku, to nieco współczuję pisowcom. Pluli na każdego kto ośmielił im stanąć na drodze. Nazywali to "podnoszeniem z kolan" albo "odzyskiwaniem godności". Zasłaniali wszystko hasłami o "Wielkiej Polsce" . I oto drobna ustawa, wnosząca kolejne ustalenia o ochronie dobrego imienia, staje się kulą u nogi i to od największych wrogów prawicy, Żydów. Oto wychodzi prawdziwa siła polityków PiS, wychodzi cała bezsilność. Ja zawsze podziwiałem ten tupet pisowców i pewność siebie, że od 2015 roku suweren poznał się na geniuszu prezesa tysiąclecia. W końcu ludzie przejrzeli na oczy i zobaczyli te światły umysł! Skoro Polacy się poznali, to teraz miał się przekonać świat, Najpierw próbowali w grupie wyszehradzkiej - i zdziwienie, no jak to? nie podoba wam się najlepszy polityk na świecie? nie poznajecie się na jego geniuszu? No i jakoś się nie przekonali. Później było budowanie osi centralnej, opartej na Warszawie, przeciwstawnej osi Berlin-Paryż. I znów nikt nie odkrył jak wielkim politykiem jest Kaczyński. To to wojna z Europą! bo przecież mamy przyjaciół w USA. .... Czegokolwiek się tknie PiS i próbuje udowodnić geniuszu prezesa, wszystko spala na panewce. No a teraz ten policzek. I jak to wytłumaczą swoim wyborcom? jak to wszystko zobrazują suwerenowi? Tak szczerze? podnieśliśmy się z kolan - ja wam pisowcy wierzę i ufam, tylko dlaczego Żydzi na tak wiele sobie pozwolili? To jak w końcu wygląda ta wasza polityka?