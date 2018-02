Narada w kierownictwie PiS w sprawie ustawy o IPN. Przekaz ma być jasny: ani kroku w tył

poppers68 godzinę temu Oceniono 8 razy 8

Nie - nie porównuję obecnej władzy do czasów PRL.

Kto trochę interesuje się historią " nieportalową " ( inną niż post, tweety czy inne) ten może zauważyć sporo zbieżności do Polski lat : 1918-1939.

Jedynie przynależność do Unii pozwala na to, że nie mamy Berezy Kartuskiej ani potwornej biedy Polski przedwojennej.

Mamy niemal : getta ławkowe ( tyle , że bez obywateli polskich żydowskiego pochodzenia),

"Wodzu na Kowno a Żydzi na Madagaskar" , święte obrazki noszone po wsiach , żołnierza bitnego ale słabo uzbrojonego , patriotyzm ludyczny i potężną władzę Kościoła Katolickiego, dzikie pomysły poselskie i sny o potędze niemal imperialnej , parady i celebracje każdych świąt, nie tylko kościelnych w formie karykatury bizantyjskiej.

Po 1939 roku, skłóceni ze wszystkimi oprócz Szwedów zostaliśmy sami a biedna armia o dziwo zamiast 3 dni broniła bohatersko tego ciemnego kraju 30 dni.

Potem dziesiątki tysięcy ginęło w egzekucjach i obozach a kolejne tysiące w bezmyśłnie wywołanym powstaniu w Warszawie, kolejne tysiące ( szacunki mówią nawet o 500 000 osób) ochoczo wybijała lub denuncjowała swoich obywateli żydowskiego pochodzenia.

Dzielnie walczyło polskie podziemie tyle , że po 1945 roku część podziemia zdziczało jak nowa czerwona narzucona władza i mordowali wszyscy - wszystkich jak leci.

Z nową bolszewicką władzą wielu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia powróciło i zaczęło mścić się wiernie służąc czerwonemu terrorowi.

Po 44 latach rządów komunistycznych wróciliśmy do ustroju kapitalistycznego aby 2004 roku powrócić do zachodnich struktur Europy nie po latach komuny tylko po raz pierwszy od niemal 1793 roku jako cały wolny kraj.

W 2015 roku wybraliśmy najbardziej chyba po 1989 roku BEZROZUMNĄ I CHWILAMI ROZBRAJAJĄCO MAŁOMIASTECZKOWĄ WŁADZĘ aby dać się sterować ludziom, którzy NIGDY nie powinni zrobić jakiejkolwiek kariery poza Urzędem Gminy - a to i tak dużo.

TACY WŁAŚNIE JESTEŚMY.

Jesteśmy tacy, bo niestety - w roku niepodległości Polski 1918 NAJSŁABSZY GOSPODARCZO, NAJBARDZIEJ ZACOFANY I PASKUDNY W RELACJACH LUDZKICH ZABÓR STAŁ SIĘ SZKIELETEM NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA.

Skutki odczuwamy do dziś.