Wyjaśniła się przyszłość ulubieńca Macierewicza? Błaszczak nie docenił jego talentów

22-letni Edmund Janniger nie jest już pracownikiem Ministerstwa Obrony Narodowej - podaje "Super Express". Janniger był wcześniej m.in. doradcą ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Edmund Janniger i Antoni Macierewicz By Unknown (Released on Flickr under a CC-BY license by 'Rutgers Council on Public and International Affairs' with no further author information) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons