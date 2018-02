Anders wytyka Jakiemu błąd ws. ustawy o IPN. "Absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa"

Senatorowie zagłosowali w nocy za ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Ustawę poparło 57 senatorów, 23 było przeciwko, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.

Senator PiS Anna Maria Anders w trakcie debaty o ustawie zarzuciła Ministerstwu Sprawiedliwości, że projekt został wprowadzony w złym momencie.

- Mnie to dziwi, że nikt jakoś nie zrozumiał tego, że wprowadzenie tej ustawy do Sejmu dzień przed rocznicą dotyczącą Holocaustu spowoduje taką burzę, jaką spowodowało - stwierdziła Anders.

ZOBACZ TAKŻE: Departament Stanu USA ostro skrytykował ustawę o IPN. "Może mieć wpływ na nasze relacje">>>

- Gdyby nie było tej ustawy wtedy, gdyby ona nie przeszła przez Sejm, pani ambasador Izraela by nie miała swojego wystąpienia w Oświęcimiu i to wszystko by nie było takie publiczne, jakie było. Bo gdyby to było gdzieś po cichu zrobione, a mogliśmy to przegłosować 2, 3 tygodnie później… - dodała polityk.

Jak stwierdziła senator, "teraz to jest tragiczna, absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa".

- Ona jest nie tylko w Polsce, ona jest nie tylko w Izraelu, ona jest w Kongresie amerykańskim. To było niepotrzebne - podkreśliła. Zaznaczyła jednak, że jej uwagi nie mają nic wspólnego z samą ustawą. - Dlaczego? Ja pytam, dlaczego nikt nie przewidział tego, że będzie taka reakcja? - zakończyła wystąpienie.

Ustawa o IPN. Patryk Jaki odpowiada

Na zarzuty senator Anders odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

- Nikt tego nie mógł przewidzieć, tzn. nie mogła tego przewidzieć strona polska, z prostego powodu: strona izraelska nic nie mówiła, że ma jakikolwiek problem związany z tą ustawą - powiedział Jaki.

- Nie ma na to żadnego dowodu. Bo gdyby miał być taki problem, no to przecież dotarliby do państwa, do posłów rządu, opozycji, gazet, gdziekolwiek, byłoby jakieś pół stanowiska, notatki. Nikt nie zgłaszał wątpliwości. I proszę przyjąć, że czasem w polityce zagranicznej jest tak, że jak jest spór dwóch stron, Polski z jakimś innym państwem, to zdarza się, że Polska jest winna, ale zdarza się i tak, że coś się wydarza bez winy Polski - przekonywał.

Ustawa o IPN. Założenia

Zgodnie z ustawą każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Autorzy ustawy oraz Instytut Pamięci Narodowej podkreślają, że nowelizacja ustawy o IPN nie ogranicza badań naukowych i wolności słowa, a jedynie walczy z celowym zakłamywaniem historii, bezczeszczeniem pamięci o ofiarach i hańbieniem żyjących więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.