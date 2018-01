PiS nie zwalnia tempa w sprawie ustawy o IPN. Głosowanie jeszcze dziś, jutro oświadczenie rządu

- Liczymy, że zakończenie prac nad ustawą wpłynie na obniżenie emocji - powiedział Karczewski na wieczornym briefingu. Jak tłumaczył, uchwalenie tej ustawy to obowiązek polskich władz.

Marszałek Senatu poinformował, że w czwartek oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN wyda rząd.

- Chcemy tę ustawę uchwalić, chcemy prowadzić dialog, niezwykle intensywny, ze wszystkimi środowiskami, aby wyjaśnić intencje, aby wyjaśnić cel tej ustawy - powiedział Karczewski.

W środę wieczorem zebrało się kierownictwo PiS. Karczewski przyznał, że dyskutowano o nowelizacji ustawy o IPN.

- Rozmawialiśmy długo o tej sytuacji, którą jesteśmy bardzo zasmuceni, zaskoczeni i zdziwieni, że nasza walka o prawdę, o godność Polaków jest tak interpretowana i odbierana przez opozycję, ale również środowiska, z którymi chcemy bardzo ściśle współpracować - powiedział marszałek Senatu.

Ustawa o IPN w Senacie: błyskawiczne tempo, poprawki odrzucone

Prace nad budzącą kontrowersje ustawą toczą się w ekspresowym tempie. W piątek przegłosował ją Sejm, w środę po południu za jej przyjęciem bez poprawek opowiedziały się trzy senackie komisje. Wieczorem rozpoczęło się drugie czytanie, czyli debata plenarna.

Komisje senackie odrzuciły w środę pakiet wszystkich poprawek zgłoszonych przez polityków opozycji. PO zapowiada, że te będą zgłaszane podczas drugiego czytania.

- Najważniejsza z nich dotyczy wpisania do ustawy konkretnego zapisu, że kto mówi o polskich obozach koncentracyjnych lub obozach zagłady, podlega karze - tłumaczył dziennikarzom senator PO Jerzy Fedorowicz.

Z decyzji komisji cieszył się po posiedzeniu Patryk Jaki. - Jestem zadowolony, bo idziemy do przodu. Polska za często była traktowana na arenie międzynarodowej niesprawiedliwie - mówił wiceminister sprawiedliwości.

W środę po południu Senat zdecydował, by włączyć do porządku obrad prace nad zmianami w ustawie o IPN. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, ustawa trafi prosto do prezydenta.

Wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z ambasador Izraela w Polsce Anną Azari. Rano polityk PiS wyraził nadzieję, że nowa ustawa o IPN wejdzie w życie jak najszybciej, bez żadnych modyfikacji.

Kryzys w relacjach Polska-Izrael

W piątek Sejm przegłosował zmiany w ustawie o IPN. Nowelizacja przewiduje ściganie każdego, kto publicznie i wbrew faktom będzie przypisywał państwu lub narodowi polskiemu udział lub współudział w zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę.

W założeniach chodziło o karanie za użycie sformułowania "polskie obozy śmierci". Proponowany kształt przepisów nie spodobał się jednak władzom Izraela, co doprowadziło w ostatnich dniach do kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa - Tel Awiw.

Premierzy Polski i Izraela zdecydowali już o powołaniu wspólnej grupy, która zajmie się tą sprawą.

ZOBACZ TEŻ: