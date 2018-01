Prawica oskarża ratusz ws. pikiety narodowców. Broni Bosak. "Nie manipulujcie tak chamsko!"

Wojewoda mazowiecki zdecydował w środę o zakazie poruszania się w rejonie ambasady Izraela w Warszawie co najmniej do 5 lutego. Jego zarządzenie to odpowiedź na planowaną pikietę narodowców przed izraelską placówką, którą w rezultacie odwołano.

- Prezydent Warszawy powinna odmówić tego zgromadzenia ze względu na aspekt zapewnienia bezpieczeństwa - przekonywał wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (czyli przedstawiciel rządu w terenie).

Prawica: Nikczemna zemsta HGW

W ślad za nim część polityków i dziennikarzy z prawej strony oskarżyła Hannę Gronkiewicz-Waltz, że ta - ich zdaniem - "zezwoliła" na kontrowersyjne zgromadzenie.

HGW w zemście na PiS dała przyzwolenie na ryzyko antypolskiej prowokacji w czasie dzisiejszej pikiety. Władze państwa, w aktualnym interesie Polski, uniemożliwiły HGW tę nikczemną zemstę

- napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. Wtóruje jej Tomasz Sakiewicz z "Gazety Polskiej".

Wydanie zgody na manifestację narodowców pod ambasadą Izraela przez Gronkiewicz-Waltz było świadomym ryzykiem prowokacji w momencie gdy negocjowane jest rozmieszczenie i finansowanie baz amerykańskich w Polsce. Czyżby Berlin grał aż tak ostro?

- zastanawia się redaktor naczelny tygodnika "GP".

Warszawa się broni: Gmina nie wydaje zezwoleń

Stołeczny ratusz odpowiada, że sformułowanie "prezydent Warszawy wydała zgodę na zgromadzenie" jest niezgodne z prawdą, bo władze gminy nigdy nie wydają żadnych tego typu zezwoleń. - Organ gminy tylko rejestruje zgromadzenia - tłumaczyła Ewa Gawor, dyrektor biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Do pojawiających się w sieci zarzutów odniosła się na Twitterze również sama prezydent Warszawy:

Ustawa (o zgromadzeniach - red.) nie daje samorządom możliwości zakazania zgromadzenia. Zwróciliśmy się do MSWiA z prośbą o jego zabezpieczenie

- napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Obecnie obowiązująca ustawa o zgromadzeniach publicznych - zgłoszonych w trybie uproszczonym - pozwala gminie tylko na rozwiązanie już trwającego wydarzenia:

jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,

powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych,

lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

W obronę prezydent Warszawy wziął nawet... Krzysztof Bosak, były przewodniczący Młodzieży Wszechpolskiej, który odpowiedział na zarzuty Sakiewicza na Twitterze:

Proszę nie kłamać: prezydent ani nie wydawała zgody, ani nawet nie miała ustawowej podstawy do zakazania zgromadzenia spontanicznego. Nie manipulujcie tak chamsko!

Kryzys w relacjach Polska-Izrael

W piątek Sejm przegłosował zmiany w ustawie o IPN. Nowelizacja przewiduje ściganie każdego, kto publicznie i wbrew faktom będzie przypisywał państwu lub narodowi polskiemu udział lub współudział w zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę.

W założeniach chodziło o karanie za użycie sformułowania "polskie obozy śmierci". Proponowany kształt przepisów nie spodobał się jednak władzom Izraela, co doprowadziło w ostatnich dniach do kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa - Tel Awiw.

Premierzy Polski i Izraela zdecydowali już o powołaniu wspólnej grupy, która zajmie się tą sprawą. PiS nie rezygnuje jednak z prac nad ustawą, która w środę trafiła do Senatu.