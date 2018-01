Kaczyński o reparacjach: Mamy sygnały, że Niemcy traktują tę sprawę bardzo poważnie

Prezes Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej po Radzie Politycznej PIS-u i spotkaniu z Sekretarzem Stanu USA Rexem Tillersonem. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" odniósł się do tematu reparacji wojennych. - Jeśli ktoś sądzi, że do tego nie dojdzie, to jest w głębokim błędzie - twierdzi prezes PiS.

Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim ukaże się w środę w najnowszym numerze „Gazety Polskiej”. Portal Wpolityce.pl opublikował fragmenty rozmowy. Prezes PiS powiedział, że obecnie trwa próba oszacowania wysokości roszczeń od Niemiec za straty wojenne. Trwają prace na poziomie parlamentu, których celem jest zebranie danych będących podstawą obliczenia wysokości roszczeń. Bez tego nie ruszymy z miejsca. Etap rządowy rozpocznie się wówczas, gdy dokumenty i wyliczenia będą skompletowane - zapewnił Kaczyński. Dodał, że na razie nie ma negocjacji między Polską a Niemcami. To byłoby działanie przedwczesne. Oszacujmy skalę strat, skompletujemy dokumenty i wówczas zajmie się tym rząd. Mamy sygnały, iż Niemcy traktują tę sprawę bardzo poważnie. Poza tym dyskusja o reparacjach, a przez to o zniszczeniach wojennych, o tym, kto był katem, kto ofiarą, bardzo nam służy, bo godzi w narrację o beznarodowych nazistach, o symetryczność cierpień. Z tej drogi na pewno nie zejdziemy - powiedział prezes PiS. PiS powołał zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań We wrześniu ubiegłego roku z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań, które należą się Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Przewodniczącym zespołu jest Arkadiusz Mularczyk. Polityk zwrócił się o opinię do Biura Analiz Sejmowych. Ta uznała, że Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec. Naukowcy z Bundestagu mają odmienne zdanie – twierdzą, że roszczenia Polski są bezzasadne. ZOBACZ TEŻ: Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski. Czy to się może udać? I czy ma sens? 'Trzeba mieć nie po kolei we łbie'. Pokazaliśmy kombatantom reportaż 'Superwizjera' o polskich neonazistach

